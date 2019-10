La Whirlpool non cede lo stabilimento. I lavoratori: "Ora un progetto a lungo termine"

Fanno festa i lavoratori della Whirlpool di Napoli. Da Ministero dello Sviluppo economico arriva la notizia tanto attesa: la multinazionale americana ha ritirato la procedura di cessione dello stabilimento di via Argine. Ma i sorrisi e gli abbracci durano una manciata di minuti, poi gli operai tornano seri e avvisano: "Non abbasseremo la guardia. Resteremo qui in presidio permanente. Questo è un primo passo, ma adesso vogliamo rassicurazioni sul futuro. La Whirlpool deve mantere gli accordi siglati un anno fa e garantirci la produzione a lungo termine di lavatrici". Lo stop alla cessione scongiura il licenziamento immediato dei dipendenti, previsto per il 31 ottobre.