Whirlpool, prosegue la lotta: corteo fino a Palazzo Santa Lucia

Il corteo è partito da piazza Municipio. Protestano anche oggi i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli, con l'obiettivo di raggiungere Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.

La manifestazione è stata organizzata dalle organizzazioni sindacali dopo l'annunciata chiusura della fabbrica di via Argine, prevista per il prossimo 1 novembre. Fim, Fiom e Uilm sollecitano un nuovo intervento da parte del governo regionale: rappresentanti dei lavoratori al termine del corteo incontreranno un rappresentante della giunta De Luca per discutere della loro vertenza.

Circa 200 gli operai, con striscioni e bandiere, in marcia. Gli slogan sono rivolti ai vertici della multinazionale: "Napoli non molla", "La gente come noi non molla mai".

