Protesta Whirlpool sul lungomare: "Vogliamo il lavoro. Il Consolato Usa parli di noi a Trump"

Corteo degli operai Whirlpool, partito dalla stazione di Mergellina alle 10.00, con direzione finale il Consolato Usa, passando per il lungomare. Sono centinaia i lavoratori, armati di striscioni e megafoni: "Vogliamo il rispetto degli accordi, vogliamo il lavoro. L'accordo non si tocca. Whirlpool deve rispettare la nostra dignità", ripetono in coro. I manifestanti, che contestano la scelta della multinazionale americana di cedere lo stabilimento alla società svizzera Prs, indossano tutti una t-shirt con la scritta: "Whirlpool Napoli non molla", slogan ormai simbolo della loro battaglia.

Consolato Usa

I lavoratori hanno chiesto di essere ricevuti dal console Mary Avery affinchè si faccia portavoce con Donald Trump delle loro istanze. All'esterno della metropolitana una gruppo di persone appartenenti a Potere al Popolo ha affisso dei manifesti con la scritta: "Community Day - Special edition". Esplosa una bomba carta sugli scogli del lungomare.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...