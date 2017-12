Napoli invasa da turisti: ecco le strade più affollate. Quaranta minuti per percorrere San Gregorio

Inizia con il botto il weekend napoletano dell'Immacolata. Centro storico invaso da turisti fino all'inverosimile. Diventa addirittura difficile camminare ai decumani. Lunghissime file alle pizzerie di via dei Tribunali; rallentamenti in via San Biagio dei Librai per rggiungere chiese e monumenti.

La strada più affollata resta San Gregorio Armeno. Intorno alle 16, abbiamo impiegato 40 minuti per percorrerla tutta. Un moltotudine di persone che fa porre qualche domanda anche sulla sicurezza. Come potrebbefasi largo un mezzo di soccorso in caso di malore?