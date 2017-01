Walter Veltroni a Caivano: un docufilm nel Parco Verde

Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, è in questi giorni nel Parco Verde di Caivano. Come fa sapere il sito di 'Inchiostro', della Scuola di giornalismo del Suor Orsola Benincasa diretta da Marco Demarco, Veltroni è impegnato a filmare tra i palazzi popolari noti per la triste vicenda della piccola Fortuna Loffredo.

Il titolo del docufilm che Veltroni sta girando è emblematico: 'Indizi di felicità'. L'ex primo cittadino vorrebbe proprio indagare a fondo in questa realtà, e il Parco Verde è solo una tappa del tour che farà in giro per l’Italia alla ricerca di questi "indizi".