Accoltellato in piazza Bellini, Walter sta meglio: "Grazie dal profondo del cuore"

Rassicura tutti i suoi amici con un messaggio social Walter Natividade Fortes, il 38enne di origine capoverdiane ma "più napoletano dei napoletani" - come lo descrive chi lo conosce - accoltellato in piazza Bellini giorni fa. Il ragazzo è stato ferito pare per aver difeso una donna dall'ex fidanzato, già denunciato per stalking.

"Ragazzi siete tanti troppi - scrive su Facebook - Comunque sto meglio e farò di tutto per tornare a vivere al meglio. Vi abbraccio tutti. Grazie dal profondo del cuore!"

"Bellissima notizia, riprenditi presto e non mollare mai", o "Bella Walter Natividade Fortes sei nei nostri pensieri e preghiere da giorni", o ancora "Tutto l'amore e il supporto che stai ricevendo è frutto di cio che hai seminato durante la tua vita..." è il tenore dei commenti - tantissimi - al suo saluto.

"Walter Afro" è un nome noto della scena hip hop di Napoli e aveva già raccolto tantissimi messaggi di solidarietà immediatamente dopo il terribile fatto di cronaca che lo ha visto suo malgrado protagonista.

La raccolta fondi e la ricerca donatori di sangue

Intano prosegue la gara di solidarietà per il 38enne, una raccolta fondi con l'hashtag #siamotuttiWalterNatividadeFortes: l'obiettivo è arrivare a poter sostenere il ragazzo per un po' dato che, alla luce delle sue condizioni, non potrà inizialmente lavorare. Intanto in rete circola un altro appello, questo diretto a tutti i possibili donatori di sangue di gruppo 0+ positivo. "Walter ha perso molto sangue, ha l'emoglobina bassa", spiegano gli amici.