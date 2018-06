Sospetto voto di scambio: fermati due pregiudicati

Sono stati condotti in caserma per svolgere degli accertamenti due pregiudicati a Qualiano. Si aggiravano intorno ad un seggio elettorale attirando l'attenzione dei carabinieri. I militari hanno notato come facessero la spola tra il seggio e la propria abitazione a 200 metri dalla scuola dove si votava per le elezioni comunali.

Così i militari sono entrati in azione ed hanno deciso di perquisire l'abitazione. All'interno hanno trovato diverso materiale elettorale. Così i due sono stati portati in caserma per degli accertamenti e per essere interrogati. C'è da capire se stessero interferendo con le operazioni di voto.