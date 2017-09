Vomero, ampia voragine in Via S.Giacomo dei Capri

Due voragini si sono aperte in pochi istanti in via S.Giacomo dei Capri (quartiere Arenella). Una molto ampia e larga all’altezza del civico 82 e un'altra, di dimensioni più ridotte, all'altezza della scuola media D'Ovidio Nicolardi. Le zone dove la strada è franata sono state transennate e la circolazione bloccata. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile. Sono in corso gli accertamenti per capire quali sono le cause delle voragini e gli eventuali danni alle condutture di acqua e gas.