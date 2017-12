Estratti dalla voragine in Via Villari, le immagini dei soccorsi

Sono entrati in un ambiente e il pavimento è crollato sotto i loro piedi. Tragedia sfiorata a Napoli, in via Villari, a ridosso di piazza Cavour, all'interno di una costruzione privata. Due persone, incaricate di eseguire lavori all'intero dello stabile sono sprofondati in una voragine causata da un'infitrazione nelle condotte dell'acqua presente d chissà quanto tempo.

L'infiltrazione ha reso fradicia la pavimentazione che ha ceduto pochi secondi dopo l'ingresso dei due malcapitati. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile. I due sono stati tratti in salvo nonostanti alcune lesioni. Da approfondire le cause del crollo ed eventuali responsabilità.