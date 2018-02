Enorme voragine a pochi passi dalle scuole, paura a Giugliano

Paura, a Giugliano, nei pressi di via Santa Caterina da Siena, dove una voragine di ampie proporzioni si è aperta la scorsa notte intorno alle 2.

Per fortuna visto l'orario non si sono registrati danni ad automobili o persone, ma si tratta di una zona particolarmente trafficata e non distante da diverse scuole.

Probabile che il crollo abbia avuto origine dalle ingenti piogge che in questi giorni si stanno abbattendo su Napoli e provincia.

Sul luogo si sono diretti agenti della municipale, carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco, che hanno transennato l'arteria chiudendola al traffico. Un provvedimento che non potrà non avere pesanti conseguenze sulla circolazione, vista anche l'importanza dell'arteria in cui si è verificato il problema.