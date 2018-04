Vomero, una nuova voragine si è aperta in Via San Giacomo dei Capri

Un nuovo cedimento si è verificato in via San Giacomo dei Capri, tra i quartieri Vomero e Arenella. All’altezza del civico 82 si è aperta una piccola voragine sul lato destro della strada. Il transito è garantito ma l’area interessata è stata transennata in attesa dell’intervento dei tecnici. Lo smottamento è avvenuto in corrispondenza di un tratto di strada che, nei giorni scorsi, è stato interessato da lavori di scavo a cura dell’Enel per la posa della fibra ottica. La stessa società elettrica provvederà ad inviare nei prossimi giorni una squadra di operai per far fronte alla messa in sicurezza della zona.

Non è la prima volta che in questa strada si verificano cedimenti di questo tipo. Lo scorso settembre, infatti, via S. Giacomo dei Capri è stata interessata da uno smottamento di proporzioni più ampie, con la strada chiusa al traffico per diversi giorni.

