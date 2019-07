Giugliano, crolla parte di via Roma. Traffico deviato

Una parte di via Roma, a Giugliano, è crollata. Come riportato dal Meridiano, la voragine di grandi dimensioni si è aperta sul lato destro della strada, costringendo a un rapido intervento gli uomini della Polizia Municipale. E' stata immediatamente disposta la chiusura della strada e il traffico è stato deviato verso via Iodice. Via Roma è una delle principali arterie del centro di Giugliano.