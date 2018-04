Paura in via Pigna, sgomberato un edificio: "Abbiamo dormito in strada senza acqua e cibo"

"Siamo stati sfrattati da ieri pomeriggio, perchè dopo che è stata riparata una voragine è crollato tutto a causa della rottura di una tubatura dell'Abc. Siamo stati fatti sgomberare, abbiamo dovuto lasciare le nostre case. Stanotte, noi abitanti di via Pigna, abbiamo dormito per strada. Nessuno se ne frega di noi. Siamo per strada senza cibo nè acqua, non abbiamo con noi neppure i soldi visto che i portafogli sono rimasti in casa e ci è stato fatto divieto di entrare in casa, perchè è pericoloso. Tutta la zona è senza acqua nè gas".

E' la denuncia di Patrizia, una residente dell'edificio sgomberato in via Pigna.