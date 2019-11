Voragine inghiotte la strada: sfollate 50 famiglie|VIDEO

Una voragine di grandi dimensioni si è aperta in via Masoni. Alla chiusura della strada, si aggiunge la preoccupazione dei residenti per possibili perdite di gas. 25 famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a passare la notte in auto.

Il consigliere comunale della III municipalità Gennaro Acampora: "Da stanotte molti residenti sono in auto causa sprofondamento per perdita di gas sotto i palazzi. Ulteriore disagio per la zona da tanti punti di vista strutturali. Si consiglia di utilizzare strade alternative specialmente per Coloro che non abitano li e quindi non sono a conoscenza, vista la gravità del problema".