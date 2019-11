Voragine via Masoni, ci sono perdite di gas: evacuati due palazzi

Una preoccupante voragine di grandi dimensioni si è aperta da giorni in via Masoni. Alla chiusura della strada, con non pochi disagi per lo scorrimento del traffico veicolare, si aggiunge la preoccupazione dei residenti per possibili perdite di gas. In molti hanno infatti preferito dormire nelle auto stanotte, come spiega il consigliere comunale della III municipalità Gennaro Acampora: "Da stonotte molti residenti sono in auto causa sprofondamento per perdita di gas sotto i palazzi. Ulteriore disagio per la zona da tanti punti di vista strutturali. Si consiglia di utilizzare strade alternative specialmente per Coloro che non abitano li e quindi non sono a conoscenza, vista la gravità del problema".

Evacuazione

"Durante i temporali di questa notte due palazzi sono stati evacuati, sono state staccate acqua e luce e si stanno effettuando le verifiche anche per quanto riguarda possibili perdite di gas. Al momento la situazione intorno a Via Masoni (dove ieri si stavano svolgendo i lavori) risulta essere abbastanza critica con la chiusura di Via Sogliano e delle strade limitrofe. Si invita la cittadinanza ad evitare (dove è possibile) la percorrenza di aree adiacenti", spiega in una nota la III Municipalità.