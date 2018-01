Voragine si apre nella notte: camion dell'Asìa resta bloccato

Paura nella notte a Fuorigrotta. Un camion dell'Asìa è rimasto bloccato in una voragine che si è aperta sotto di esso intorno all'1.00.

Il mezzo stava ritirando i rifiuti in via Giulio Cesare, quando la strada si è aperta facendolo in parte sprofondare e incastrandone le ruote. In soccorso dei dipendenti di Asìa è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco, che ha sbloccato il veicolo.

Stamane si sono registrati problemi nell'erogazione idrica della zona: il cedimento stradale aveva danneggiato alcune condotte.

Non è la prima volta che in zona si aprono voragini. Una delle più evidenti risale al 2014: un cedimento stradale avvenuto a poche decine di metri da quello della scorsa notte, all'interno del Parco Azzurro.