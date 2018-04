Voragine in via Diocleziano, bus deviati e strada parzialmente chiusa

Problemi in via Diocleziano, importante arteria che collega Fuorigrotta a Bagnoli. Una perdita nella sottostante fognatura ha infatti generato un cedimento, un piccola voragine che rischia di allargarsi.

Allertata la X Municipalità, sono giunti sul posto personale dell'Abc, della Protezione civile e dei vigili del fuoco. Dopo le verifiche il tratto in questione è stato transennato.

Disagi non soltanto per gli automobilisti, ma anche per gli utenti del trasporto pubblico: la linea C1 dell'Anm che percorre l'arteria è stata infatti deviata per ragioni di sicurezza.