Voragine in via Diocleziano, caos viabilità: la situazione

Sopralluogo in via Diocleziano per verificare i gravi problemi alla viabilità che stanno attanagliando la zona, dopo il cedimento stradale dei giorni scorsi.

Sono in corso i lavori con estrema cautela visto che all'interno della voragine sono presenti delle condutture di gas.

"La viabilità è ridotta a mezza carreggiata e la linea bus Anm è stata sospesa.Adesso bisogna fare in fretta, mettere in sicurezza i residenti e ritornare al normale deflusso automobilistico di via Diocleziano", denuncia il presidente della Commissione Viabilità del Comune di Napoli, Nino Simeone.

La zona interessata dai lavori è situata a pochi metri dal ponte della metropolitana Linea 2.