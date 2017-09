Sprofonda via Crispi, una residente: "Siamo preoccupati"

L'avvallamento è stato lento ma costante. Qualcuno ha notato le prime avvisaglie già la sscorsa settimana. Poi è diventato evidente e preoccupante. Tanto da rendere necessaria la chiusura al traffico di via Crispi. Il manto stradale è sprofondato di diversi centimentri e in un trato si è creata una voragine. Chiuso un negozio, in allerta i residenti di due palazzi nelle vicinanze dell'Istituto Grenoble. Al momento, non ci sono ordinanze di sgombero, ma i tecnici del Comune stanno verificando l'eventuale sussistenza di pericoli. Preoccupazione tra gli abitanti: "Nessuno ci ha avvisato - spiega una donna - abbiamo paura, il sindaco non può lasciarci in queste condizioni".