Via Comunale Santacroce ad Orsolone, nuovo cedimento nella notte

Nuovo cedimento nelle ore notturne in via Comunale Santacroce ad Orsolone, nella zona nord di Napoli.

"Nella notte, come era stato più volte denunciato, la situazione è precipitata con l’apertura di ulteriori voragini sempre per dissesto della fogna, tagliando definitivamente fuori molte famiglie che avevano un unico collegamento con via Comunale Santacroce", spiega il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli Apostolos Paipais.

"La vasca della fogna nel terrapieno e la rampa stanno cedendo. L’area è stata lasciata in condizioni di pericolo in particolare per un pozzo di ispezione della fogna incustodito, senza chiusura nè protezione", aggiunge Paipais.