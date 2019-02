Voragine piazza Leonardo, i residenti: "Sette anni di denunce inascoltate"

La voragine che si è formata in piazza Leonardo alcuni giorni fa ha spaccato la città in due, togliendo ai vomeresi una delle principali vie d'accesso al centro di Napoli. Purtroppo, non sembra che la viabilità verrà ripristinata in tempi brevi. In questo video, Bukaman ha raccolto la denuncia dei cittadini che da sette anni segnalano pericoli e anomalie di un cantiere, quello per i parcheggi sotterranei, ormai abbandonato. "Il sindaco e l'assessore ai Lavori pubblici non sono neanche venuti a vedere di che cosa si tratta", afferma l'avvocato Dario Esposito, portavoce dell'associazione Piazza Leonardo 2.0.