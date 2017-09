Voragine corso Meridionale, un commerciante: "I lavori hanno indebolito la strada"

La strada è crollata stamattina alle 7, trascinando una vettura parcheggiata. Eppure, proprio quella striscia di asfalto in corso Meridionle, al centro di Napoli, era stata oggetto di lavori poche settimane fa. A fine luglio, infatti, sono stati eseguiti i lavori di scavo per l'installazione della fibra ottica. "Dovevano riasfaltare tutto il tratto - racconta un commerciante ai nostri microfoni - invece hanno tolto i basoli e lasciato questo rattoppo, che evidentemente non ha retto". Sulla strada sono ricomparsi transenna e cartello informativo del vecchio cantiere.