Vomero, 17enne accoltella un coetaneo per motivi passionali

Un diciassettenne napoletano è stato denunciato dalla polizia per il ferimento di un 18enne, che sarebbe avvenuto - secondo la prima ricostruzione - per motivi sentimentali. La vittima è arrivata in serata all'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno dovuto curargli una ferita lacero contusa alla gamba destra. Il 18enne ha riferito che in piazza Fuga al Vomero è stato avvicinato da un ragazzo di sua conoscenza, che lo avrebbe ferito. Il 17enne si è presentato in Questura accompagnato dai genitori e ha ammesso la responsabilità del ferimento.