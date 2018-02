Vomero, due giovanissimi e la loro passione per i profumi: bloccati dopo tre furti

I carabinieri della stazione Vomero-Arenella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per i minorenni di Napoli a carico di un 17enne e un 18enne già noti alle forze dell'ordine. I militari dell’Arma hanno accertato, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, che i due erano dediti ai furti all’interno di punti vendita al Vomero e all’Arenella di una nota catena di supermercati. Un furto lo avevano consumato il 13 maggio 2017 presso un punto vendita in via Solario: dopo aver rotto un espositore avevano rubato prodotti di profumeria per 420 euro.

Altri due furti, il primo giugno e sempre di materiale di profumeria, si erano trasformati in rapine improprie: i giovani erano stati scoperti dai commessi dei punti vendita di via Gino Doria e di via Morghen, che erano stati poi minacciati di morte per riuscire a darsi alla fuga. I due sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Napoli sul viale Colli Aminei.