Vomero, tentano un furto in appartamento ma il proprietario rincasa e li scopre

Questa mattina gli agenti del Commissariato Arenella hanno denunciato in stato di libertà H.M. di 41 anni e T.A di 27 anni, nonché denunciato in stato di irreperibilità P.E., 51enne, tutti napoletani, per tentato furto in una abitazione di via Cilea. I tre malfattori, la sera dell’11 febbraio, sono stati interrotti da rientro del proprietario dell’appartamento che, giunto nei pressi della porta ha visto uscire due persone che si sono allontanate repentinamente, colto di sorpresa non è riuscito a fare nulla ma quando ha visto uscire dalla porta un terzo personaggio che portava a tracolla una borsa scura, apparentemente pesante, si è messo di traverso alla porta per fermarlo. L’uomo ha lasciato la borsa e si è divincolato, guadagnando rapidamente le scale e poi la fuga.



La vittima ha contattato immediatamente il 113 ai quali ha riferito i fatti salienti, riservandosi di formalizzare la denuncia in Ufficio. I poliziotti del commissariato Arenella il giorno successivo hanno raccolto la denuncia del proprietario dell’appartamento ed hanno posto in essere una mirata

attività info investigativa, con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Hanno così potuto individuare i tre malfattori, anche attraverso la targhe delle auto a loro in uso, riprese sotto l’appartamento derubato, Due di loro rintracciati presso le loro abitazioni sono stati denunciati in stato di libertà, per tentato furto aggravato mentre il terzo soggetto, individuato ma non rintracciato è stato comunque deferito all’autorità giudiziaria.