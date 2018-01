Nasce al Vomero il primo Baby pit-stop: le mamme potranno allattare in tranquillità

La Municipalità 5, UNICEF e IKEA hanno inaugurato il primo punto Baby pit-stop nella sede municipale di Via Morghen. A breve altri tre punti saranno posizionati nel negozio COIN, nella sede vaccinale dell’Asl in via Recco e nella sede della Municipalità in via Giacinto Gigante, per tutte le mamme che avranno necessità di nutrire e cambiare il proprio bimbo. “Questa iniziativa nasce dalla necessità di creare degli spazi confortevoli e funzionali dedicati alle donne e ai loro bimbi anche in luoghi istituzionali o in esercizi commerciali del territorio. Oggi possiamo veder concretizzato un progetto che ha visto impegnati tutti, sinergicamente, per rendere più agevole e piacevole un momento tanto delicato ma tanto naturale della vita di una mamma e del suo bimbo”, spiegano Paolo de Luca e Valentina Barberio, rispettivamente Presidente e Assessore alle Politiche Attive della Municipalità 5.



La V Municipalità ringrazia IKEA per aver messo a disposizione, all’interno dei loro progetti di supporto sociale, il Kit Baby pit – stop composto da una comoda poltrona, un fasciatoio, un tavolino ed un cuscino per l’allattamento, e l’UNICEF per aver promosso tale iniziativa.