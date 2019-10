Vomero, crolla un albero: "Tragedia sfiorata, ora basta"

Un albero è caduto nei pressi di una pensilina Anm in via Morghen, al Vomero. A diffondere le foto è Diego Venanzoni, consigliere comunale PD. "L'ennesima tragedia sfiorata per incuria e cattiva gestione amministrativa", scrive Venanzoni. "Da tempo residenti e comitati civici provano a sensibilizzare il Comune sulla manutenzione e cura del verde. Ma questa amministrazione comunale dimostra di essere sorda e senza sensibilità verso i cittadini. Ora basta, non se ne può più. Ci sono gli estremi per una denuncia penale e ci muoveremo in questo senso. Non aspettiamo un'altra tragedia", conclude Venanzoni.