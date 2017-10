Voli, odissea per 130 napoletani

Incubo per 130 passeggeri napoletani che dovevano decollare da Valencia per Napoli con un volo di una nota compagnia low cost, al centro delle cronache in questi ultimi mesi.

Per uno sciopero dei controllori di volo, poco dopo essere arrivati in aeroporto, i passeggeri hanno scoperto che il proprio volo non sarebbe più partito. Il volo, che doveva essere inizialmente dirottato per Bergamo, non è poi più partito, gettando nello sconforto i passeggeri partenopei.