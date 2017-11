Terrore sul volo Roma-Napoli per il maltempo, i passeggeri: "Viaggio da incubo"

Minuti di vero terrore per i passeggeri di un volo Alitalia partito questa sera da Roma in direzione Napoli alle ore 23.20, a causa del maltempo che si è abbattuto sul capoluogo campano.

"E' stato un viaggio da incubo, le turbolenze erano continue e mano mano che ci avvicinavamo a Napoli la situazione è peggiorata. Il comandante dell'aereo ci ha detto inizialmente che avrebbe tentato di atterrare comunque, ma viste le condizioni meteo pessime, aggravate dal forte vento e dai fulmini, ciò non è stato possibile e il velivolo ha fatto ritorno a Fiumicino (dopo diversi tentativi di atterraggio a Capodichino). Siamo quasi in 300 sul volo, ci sono stati momenti di vero panico, c'era gente che piangeva e si disperava", racconta a NapoliToday Giuseppe, medico napoletano. Ai passeggeri del volo è stato offerto di alloggiare in albergo a Roma (con taxi pagato a proprie spese), ma tale soluzione non piace a tutti. "Tra andare e venire da Roma a Fiumicino passa tutta la notte. L'assistenza è pessima, speravamo di poter far ritorno in pullman, ma non è previsto tale servizio e non ci hanno dato neppure da bere", conclude Giuseppe.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo, con conseguente criticità idrogeologica di colore Arancione, valevole dalle 20 di domenica 5 novembre fino alle 20 di lunedì 6 sull'intero territorio regionale.