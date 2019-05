Volo Palermo-Napoli: fumo dalla coda dell'aereo

Alle 15,43, durante le fasi di imbarco di circa cento paseggeri, da un aereo della Volotea diretto da Palermo a Napoli è fuoriuscito del fumo dalla coda. Subito è scattato il piano di emergenza che prevede lo sbarco dei passeggeri e l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario.

Non si registrano feriti e i passeggeri sono stati trasferiti all’aerostazione in attesa di imbarcarsi sul volo Volotea per Napoli che stima di partire alle 18,10, come segnalato in una nota ufficiale dall'Aeroporto Internazionale di Palermo "Falcone Borsellino".