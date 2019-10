Disagi per i tifosi napoletani a Capodichino, cancellato volo per Vienna

Il volo EJU04851 - da Napoli Capodichino a Vienna - è stato cancellato questa mattina. Enormi disagi per i tifosi del Napoli che erano diretti in Austria per la partita di Champions League tra Napoli e Salisburgo. Erano circa cento i supporters partenopei che si sarebbero dovuti imbarcare sul volo diretto in Austria. Si attende ora una complicata soluzione alternativa che consenta ai tifosi di arrivare in Austria per assistere alla gara.