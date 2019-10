Paura sul volo Napoli-Torino, Volotea: "Ispettori al lavoro per individuare il problema"

In merito all'atterraggio di emergenza avvenuto a Genova per il volo Napoli-Torino, la compagnia Volotea specifica in un comunicato che non è stato necessario l'utilizzo delle maschere ad ossigeno per i passeggeri, considerato che la discesa è stata rapida. A Genova i passeggeri hanno ricevuto assistenza, informazioni, cibo e bevande e alle 20:00 sono ripartiti con un bus per Torino.

"E' in corso un controllo sull'aeromobile. Gli ispettori stanno prendendo in considerazione non solo l'area oggetto del possibile problema ma anche altri punti di sicurezza". Tutto questo fa parte delle procedure di sicurezze previste da IOSA (IATA Operational Safety Audit). Nell'aeroporto genovese, fa sapere la compagnia, è possibile eseguire questi controlli nel minor tempo possibile.