Volo Napoli-Cagliari colpito da un fulmine: atterraggio a Palermo

Paura su un volo Napoli-Cagliari, centrato nel tardo pomeriggio di oggi da un fulmine durante il tragitto verso la Sardegna.

L'aereo, partito dallo scalo partenopeo di Capodichino alle 18,24, è poi atterrato a Palermo.

La decisione - come riferisce PalermoToday - è stata presa in via precauzionale dal comandante. Sul posto sono poi giunti i tecnici Volotea per verificare eventuali problemi all'aereo.