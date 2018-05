Volo Ryanair Madrid-Napoli, la denuncia: "Passeggeri bloccati da questa mattina"

Odissea vissuta oggi dai passeggeri del volo Ryanair Madrid-Napoli, ancora bloccati all’aeroporto spagnolo Barajas. Lo denuncia il Codacons, che da stamattina sta ricevendo le proteste dei viaggiatori. Il volo Ryanair Fr 1332 sarebbe dovuto partire da Madrid alle ore 9:50 di oggi ma, giunti all’aeroporto, i passeggeri hanno scoperto loro malgrado che la partenza era stata posticipata", spiega il Codacons.

" Di ora in ora il ritardo si accumulava e il volo veniva continuamente rimandato, tra informazioni carenti e assistenza inadeguata. Ai viaggiatori infatti sarebbe stato concesso dalla compagnia aerea solo un buono da 5 euro per il pranzo, assolutamente insufficiente considerati i prezzi dei generi alimentari presso l’aeroporto di Madrid. Poco fa è stato comunicato ai passeggeri il nuovo orario di partenza del volo, previsto per le 16:35, ma anche qui nessuna certezza: sembra infatti non ci sia un pilota disponibile a causa del cambio di turno. “Centinaia di connazionali sono da stamattina bloccati a Madrid e il disservizio sta causando loro disagi immensi – afferma il presidente Carlo Rienzi – Ryanair deve indennizzare tutti i passeggeri coinvolti nella vicenda attraverso il rimborso integrale del biglietto e un risarcimento monetario per il tempo perso e lo stress patito”.