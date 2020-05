Capodichino, atterrato volo da Dubai con 122 italiani rimasti bloccati negli EAU

E' atterrato nella mattinata di lunedì 4 maggio all'aeroporto di Capodichino, un volo speciale proveniente da Dubai con a bordo con 122 italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi a causa dell’emergenza Covid-19.

Il rimpatrio è stato curato da un team del Consolato Generale d'Italia Dubai e dall'Ambasciata Italiana ad Abu Dhabi, in collaborazione con FlyDubai.

Da Napoli, per alcuni degli italiani rimpatriati, è stato poi possibile procedere con voli per Roma e per Milano Malpensa o proseguire con mezzi privati.