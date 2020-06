Capodichino, da oggi vietato portare trolley in aereo

Da oggi venerdì 26 giugno non è più possibile portare il bagaglio a mano sull'aereo. Lo ha stabilito e comunicato l'Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile. Si tratta di una nuova norma tesa a scongiurare assembramenti in aereo quando si deve posizionare il trolley nelle cappelliere (che infatti non sono più utilizzabili). Resta possibile sistemare un piccolo bagaglio sotto al sedile.

Tra le nuove pratiche per la Fase 3 post Coronavirus c'è la misurazione della temperatura. Se supera i 37,5 l'accesso a bordo viene impedito.

La misura è ovviamente valida anche per l'aeroporto di Capodichino.