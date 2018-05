Ottaviano, il volantino della vergogna, coinvolto anche il sindaco: "Denuncio"

Un volantino con i particolari dei presunti tradimenti delle coppie in vista ad Ottaviano. Il foglio, scritto in un italiano approssimativo e ricco di errori, è stato esposto nelle vie del comune vesuviano e ripreso sul gruppo facebook 'Sei di Ottaviano se'. L'ignota 'gola profonda' tira in ballo anche il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, candidato anche alle prossime elezioni amministrative. In un post su facebook il primo cittadino parla di 'bassa manovra politica'.

"Stamattina mi recherò in caserma a presentare una denuncia contro un volantino anonimo che getta discredito su di me ma soprattutto su decine di altre persone di Ottaviano. È a loro che va il mio pensiero, al punto che mi viene da chiedere scusa a loro e alle loro famiglie per la spiacevole situazione in cui sono stati coinvolti. Certe calunnie ti segnano inevitabilmente, gli schizzi di fango ti restano addosso e cancellarli diventa difficile. Ed è vergognoso che la campagna elettorale sia scesi a livelli così bassi, è il segno della pochezza di argomenti di gente che sa solo odiare, che non conosce il significato della parola dignità. A questa gente dico solo una cosa: la cattiveria gratuita non ha mai ripagato. Io e le altre persone nominate nel volantino abbiamo la coscienza a posto. Altri, evidentemente, la coscienza non ce l'hanno affatto. Ma gli ottavianesi sanno distinguere le persone serie dai pagliacci. Lo hanno sempre fatto e lo faranno ancora", scrive Capasso.