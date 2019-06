VodafoneDown: Napoli tra le città coinvolte

Sono ore di grandi disagi per gli utenti della Vodafone. La linea su tutto il territorio nazionale ha dato dei seri problemi soprattutto per ciò che concerne la connessione a internet. Napoli è una delle città maggiormente colpite da questo problema con migliaia di utenti che si stanno lamentando per il disservizio.

L'hashtag #Vodafonedown

Le segnalazioni dei clienti della nota casa hanno fatto diventare di tendenza l'hashtag #Vodafonedown. Per tutti c'è la difficoltà di connettersi sia tramite lo smartphone che attraverso le Vodafone station. Il guasto sembra aver coinvolto anche altri paesi europei dove opera la multinazionale. Al momento non hanno ancora fornito una spiegazione del disservizio dalla casa madre.