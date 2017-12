A 89 anni muore il professor Vittorio Mele, una vita in magistratura

A 89 anni si è spento Vittorio Mele, il professor Mele, grande magistrato nato ad Avellino ma napoletano da decenni. Mele era stato anche Procuratore Generale della Corte di Cassazione. I funerali si terranno alle 16:30 del 31 dicembre nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, in via Ruoppolo, al Vomero. Mele entrò in magistratura molto giovane, è stato segretario dell'Associazione Magistrati e membro del C.S.M.



Il suo feretro, fanno sapere i familiari, sarà coperto da quella toga che lui ha tanto amato e per la quale ha sacrificato l'intera vita, dedicata al lavoro e all'amore per i suoi cari.