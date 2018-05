Lutto a Capri: morta Vittoria Spataro “Scialapopolo”

Lutto nella bella isola di Capri. È morta Vittoria Spataro, una delle discendenti della tarantella Scialapopolo. L’82enne era una delle figlie di Costanzo Spataro che nel 1925 inventò la tarantella a Capri. Con lei se ne va un pezzo di storia e della tradizione isolana. Perché la tarantella degli Scialapopolo questa è: una tradizione, un ballo folkloristico che ancora oggi viene insegnato.

Gruppi interi si esibiscono nella piazzetta di Capri nelle ultime giornate dell'anno e nelle feste private dei tanti personaggi che frequentano l’isola. La regina della tarantella fu anche protagonista di una storica protesta inscenata quando il suo chiosco che vendeva gelati e granite in via Quisisana stava per chiudere. Tutto il paese si mobilitò, persino Giorgio Napolitano firmò la petizione.