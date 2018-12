Via alle visite guidate gratuite nelle stazioni dell'arte

Si chiama Metro Art ed è il nuovo programma di valorizzazione delle stazioni dell'arte messo in atto da Anm. L'azienda napoletana del trasporto pubblico ha varato un programma di visite guidate, in parte gratuite, per scoprire le opere d'arte presenti nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana.

La prima uscita gratuita sarà Felimetrò, prevista per il 21 dicembre, un tour da Toledo a Piscinola, con partenza dalle 10, per scoprire vita e opere di Felice Pignataro. Tutti i sabati, invece, alle 10, partirà il Metro art tour: dalla stazione Toledo si giungerà a una delle stazioni dell'arte del centro (Università, Municipio, Garibaldi e Dante). In questo caso, il costo è di 5 euro.