Visciano, arrestato il titolare di una nota pasticceria: ha rubato corrente per 54mila euro

È il titolare di una nota pasticceria di Visciano il 40enne arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di Polizia di Nola, perché responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. I poliziotti, coadiuvati da personale specializzato dell’Enel, hanno accertato che l’imprenditore aveva installato una scheda elettronica all’interno del contatore dell’energia elettrica, collegato alla rete mediante un allaccio abusivo.Il 40enne, grazie a questo espediente, era riuscito a rubare energia elettrica per il suo esercizio commerciale, creando un danno alla società che gestisce il servizio di oltre 54mila euro. Gli agenti hanno arrestato l’uomo, sottoponendolo per la giornata di ieri agli arresti domiciliari. Sarà giudicato con rito per direttissima.