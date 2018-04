Maltrattava la moglie: arrestato imprenditore insospettabile

Ancora una vittima di maltrattamenti in famiglia a Terzigno. Stavolta la donna, però, è riuscita a denunciare in tempo e sono scattate le manette per il marito. Un imprenditore, titolare di un ingrosso per prodotti per la casa, è stato arrestato per effetto di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Nola su richiesta della procura locale. Le manette sono scattate dopo la denuncia della donna che ha raccontato ai militari della stazione locale di essere vittima da tempo di maltrattamenti da parte del consorte.

Dopo che il loro rapporto si è deteriorato, sono cominciate le violenze domestiche. Fino a costringerla ad andare in ospedale dopo che le prime volte era riuscita a medicarsi da sola a casa. Così sono scattate le indagini dei carabinieri che hanno ascoltato più volte la donna e i suoi familiari. Fino all'arresto di oggi che ha condotto l'uomo presso il carcere di Poggioreale in attesa dell'interrogatorio di garanzia.