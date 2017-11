Violenza sulla donne, al Cardarelli 144 denunce in 10 mesi

In dieci mesi 144 diagnosi di violenza sessuale registrati. E' il dato preoccupante che emerge dal primo bilancio del Centro Dafne, lo sportello rosa dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. "non è che prima non ci fossero casi - spiega la responsabile, Elvira Reale - ma mancavano strutture cui rivolgersi".

Al Cararelli, oltre al bilancio dei primi mesi di attività del Centro, è stato presentato anche il cortometraggio "Femminicidio", con Rosalia Porcaro e Antonio Pennarella nei panni di una moglie vessata e di un marito violento. L'obiettivo del corto, promosso anche dall'attore e produttore Marzio Honorato, è quello di sensibilizare uomini e donne e convincere le vittime di atti di violenza a rivolgersi a strutture specializzate.