Palpeggia una donna in Tribunale, arrestato 33enne

Arrestato per violenza sessuale, dai Carabinieri della Stazione di Poggioreale e del reparto Servizi Magistratura, un 33enne di Ponticelli già noto alle forze dell’Ordine. E’ stato bloccato dai militari dopo aver palpeggiato una donna in un corridoio del Palazzo di Giustizia. Portato in caserma e terminate le formalità dell’arresto, il 33enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.