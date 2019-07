Tenta di scappare dalla finestra dopo essere stata violentata: 67enne rischia la vita

Una donna russa ha raccontato di essere stata attirata in una casa disabitata per essere poi violentata. Sconvolta da quanto accaduto e per sfuggire al violentatore si sarebbe poi calata con delle cinghie dal balcone ferendosi in maniera grave, come riporta Il Mattino.

La 67enne priva del permesso di soggiorno è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Castellamare dal 118. E' in pericolo di vita.

La violenza sarebbe avvenuta nella serata di domenica scorsa in via Auricchio a San Giuseppe Vesuviano, ma al momento sono ancora in corso accertamenti per verificare la veridicità della testimonianza della donna.

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano.