Narcotizzò una cliente e la violentò: condannato ristoratore di Sorrento

Sette anni e due mesi di carcere. È questa la condanna inflitta dal tribunale di Torre Annunziata ai danni del ristoratore di Sorrento accusato di violenza sessuale ai danni di una 22enne. Cinque anni e sei mesi sono stati, invece, inflitti ai danni di colei che è stata considerata la sua complice.

I fatti contestati

I due sono accusati di aver attirato in un ristorante di Sorrento la giovane per permettere al proprietario di drogarla prima e poi di approfittare sessualmente di lei. In particolare le avrebbe fatto bere la cosiddetta “droga dello stupro” sciolta all'interno di un bicchiere di vino. Il reato si consumò il 12 ottobre 2016 e i due vennero arrestati nel dicembre del 2018. Il tribunale ha disposto anche un risarcimento a favore della vittima di 20mila euro.