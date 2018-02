Finge di aver avuto un incidente e violenta due ragazze: tra le vittime una 16enne

I Carabinieri di Sant'Antimo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 45enne di Secondigliano, indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di due ragazze (una minorenne di 16 anni).

Le due vittime della violenza hanno sporto denuncia facendo riferimento a due distinti episodi, consumatisi a luglio e a ottobre del 2017. Il 45enne fingeva di aver avuto un incidente stradale con la moto, inducendo le vittime a fermarsi per soccorrerlo, per poi abusare sessualmente di loro. Per l'uomo sono scattati i domiciliari.