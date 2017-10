Violenza sessuale a Marechiaro, eseguite tre misure cautelari

I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli questa mattina hanno eseguito 3 misure cautelari nei confronti di altrettanti minorenni fortemente indiziati di essere stati gli autori della violenza sessuale di gruppo che si consumò lo scorso mese di maggio, a Marechiaro, ai danni di un’altra minore.



L’attività era partita in quella sera di maggio dalle prime dichiarazioni assunte dai militari intervenuti presso l’ospedale dove la ragazza era stata portata dai genitori dopo aver subito la violenza.



L’indagine si è articolata sin da subito in una serie di attività condotte dai militari sotto la direzione e il costante confronto con la Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli.



La ricostruzione dell’accaduto e l’individuazione dei giovani, effettuata dai Carabinieri con complesse attività di indagine, è stata efficace in quanto ha consentito l’acquisizione anche di elementi di riscontro all’ipotesi iniziale nonché di delineare il ruolo di ciascuno dei componenti del gruppo.



L’epilogo investigativo coincide con l’esecuzione delle misure in argomento, che hanno condotto i minori in regime cautelare presso altrettante strutture minorili.