Violenza di gruppo a Meta: restano in carcere gli ex dipendenti

Non usciranno di carcere. È quanto ha deciso il tribunale del Riesame di Napoli riguardo al ricorso presentato dai cinque ex dipendenti dell'albergo di Meta accusati di aver violentato in gruppo una turista britannica. Il tribunale delle Libertà ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Torre Annunziata ed ha deciso di rigettare qualsiasi richiesta di attenuazione della misura.

Troppo gravi gli indizi a carico degli indagati così come è chiara la loro pericolosità sociale per lasciarli uscire dal carcere. Saranno costretti ad attendere l'inizio del processo da dietro le sbarre ed è così che dovranno pensare alla propria strategia difensiva e processuale.